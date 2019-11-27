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مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر chelsea vs valencia live يلا شوت رابط ماتش تشيلسي watch online

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:21 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فالنسيا بث مباشر بدون تقطيع اليوم في دوري أبطال أوروبا.

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن الأولوية بالنسبة له في مواجهة محورية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فالنسيا في إسبانيا هي تجنب الهزيمة غدا الثلاثاء.



ويتساوى فالنسيا وتشيلسي والمتصدر أياكس امستردام في المجموعة الثامنة برصيد سبع نقاط بعد أربع مباريات، وقد تكون المواجهة في ملعب ميستايا حاسمة لتحديد فرص التأهل لدور 16.



وحقق فالنسيا مفاجأة حين فاز 1-صفر على تشيلسي في عقر داره في ستامفورد بريدج في سبتمبر ايلول الماضي، لكن فريق لامبارد أصبح بعدها في حالة ممتازة وحقق 9انتصارات في 13 مباراة بجميع المسابقات.



وأبلغ لامبارد مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين "تتعلق المهمة بعدم الخسارة بسبب وضعنا الحالي.



"خسرنا في المباراة الأولى أمام بلنسية ولطالما شعرت بأنها مجموعة صعبة ولا نريد أن نخسر".



وأضاف "هذا لا يعني خروجنا من البطولة اذا خسرنا ولكن هذا سيجعلنا في موقف صعب جدا.



"اعتقد أننا كنا أفضل من فالنسيا لكننا استقبلنا هدفا، تعلمت درسا من المباراة سأتذكره دائما.. اذا غفوت للحظة واحدة في دوري الأبطال يمكن أن تخسر.



"نحتاج للتركيز خاصة خارج أرضك وفي ملعب بهذه الأجواء".



ويتعرض فالنسيا لضغط للفوز بالمباراة أكبر من تشيلسي، الذي سيستقبل ليل متذيل الترتيب في آخر مباراة الشهر المقبل، بينما يحل الفريق الإسباني ضيفا على أياكس امستردام الذي تأهل للدور قبل النهائي في الموسم الماضي.

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