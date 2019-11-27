Advertisements
Advertisements
Advertisements

النجم الساحلي يكرم رمضان صبحي بعد قيادته الفراعنة لأولمبياد طوكيو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:17 م
Advertisements
النجم الساحلي يكرم رمضان صبحي
النجم الساحلي يكرم رمضان صبحي
علي نبوي
Advertisements

حرص نادي النجم الساحلي التونسي على تكريم رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، وقائد منتخب مصر الأوليمبي بعد التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام، والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.


وجاءت هذه الخطوة من قبل مسئولو النادي التونسي ترسيخًا للعلاقات القوية بين كلا الناديين، ودعمًا للعلاقات الطيبة بين مصر وتونس.


وعبر سفيان الوردي عضو الهيئة في نادي النجم الساحلي عن سعادته بقيامه بتكريم نجم الأهلي.


وتابع بأن هناك علاقة طيبة وقوية تربط ناديه مع النادي الأهلي الشقيق، ومن ثم جاءت فكرة تكريم نجمه رمضان صبحي والتأكيد على أصالة العلاقة مع النادي الأهلي و مسؤوليه.

 

وأشار إلى أن الرياضة يجب أن تكون تحت شعار الأخلاق أولا ، ومن ثم بدأنا إطلاق مبادرة تكريم منافسينا قبل تكريم لاعبينا من أجل خلق روح رياضية عالية تبقي شعار المراحل القادمة.

 

وشدد عضو الهيئة في نادي النجم الساحلي على أن ناديه حريص على مساندة الأهلي منذ الوصول إلى العاصمة التونسية مؤكدًا علي ثقته الشديدة في أن يلقي ناديه معاملة طيبة مماثلة في لقاء العودة في مصر.

 

وأضاف أن النجم الساحلي التونسي يتعامل باحترافية شديدة مع الجميع ويكن كل تقدير واحترام للنادي الأهلي ومسؤوليه وجماهيره العريقة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل على ستاد رادس في الجولة الأولى لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 8 ساعات

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين البدري وشوقي غريب

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

06:35 م

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

05:36 م

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status