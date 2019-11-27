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تشكيل تشيلسي وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا.. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فالنسيا بث مباشر beIN HD

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:10 م
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تشيلسي
تشيلسي
أحمد عصام
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أعلن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق فالنسيا الإسباني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الميستايا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : كيبا.
خط الدفاع : ازبيلكوتا - زوما - كريستينسين - ريس جيمس.
خط الوسط : كانتي - جورجينهو - كوفاسيتش - ويليان - بوليسيتش.
خط الهجوم : تامي ابراهام.

بينما يأتي التشكيل الأساسي لفريق فالنسيا :-
سيليسين، كوستا، جابرييل، سولير، باييخو، جايا، فاس، رودريجو، توريس، جوميز، جراي.

ترتيب مجموعة تشيلسي وفالنسيا :-
ويحتل فريق اياكس صدارة تلك المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحل فريق تشيلسي في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط ولكن فارق الأهداف لصالح الفريق الهولندي، ويأتي فريق فالنسيا في المركز الثالث بنفس الرصيد أيضاً ولكن فارق الأهداف لصالح البلوز، ويحل فريق ليل الفرنسي في المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

موعد مواجهة اياكس ضد ليل :-
وفي إطار منافسات نفس المجموعة أيضاً يستضيف فريق ليل الفرنسي نظيره فريق اياكس امستردام الهولندي مساء اليوم، ويسعى الفريق الهولندي لتحقيق الفوز من أجل حسم تأهله بشكل كبير قبل مواجهته ضد فريق فالنسيا على ملعب يوهان كرويف في الجولة الاخيرة من دور المجموعات.

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