Advertisements
Advertisements
Advertisements

ماهر فرغلي: البيان الصادر بشأن جرائم هشام عشماوي يتسم بدقة التفاصيل (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:11 م
Advertisements
هشام عشماوي
هشام عشماوي
أمنية فوزي
Advertisements
علق ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، على الحكم بالإعدام شنقًا على الإرهابي هشام عشماوي، قائلًا إن البيان الذي صدر بشأن جرائم هشام عشماوي يتسم بدقة التفاصيل، مؤكدًا أنه بيان دقيق للغاية، وأن من كتبه لديه خبرة كبيرة في الإسلام السياسي، وكان أفضل من الباحثين والسياسيين الذين برأوا جماعة الإخوان من اغتيال النائب العام باتهامه لـ هشام عشماوي.

وأكد "فرغلي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، أن من خطط ونفذ واغتال النائب العام كانت مجموعة خاصة من الإخوان المسلمين وحسم.

وأشار إلى أن بيان اليوم أوضح 3 مراحل في حياة هشام عشماوي؛ أول مرحلة هي التي تولى فيها تدريب المجموعات الإرهابية، ومرحلة التنفيذ محاولات الاغتيال، وبعدها انفصاله مع تنظيم بيت المقدس، وأسس تنظيم المرابطين التابع لتنظيم القاعدة، وبعدها بايع تنظيم داعش، وانتقل إلى ليبيا لتنفيذ العمليات الإرهابية في درنة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هشام عشماوي ماهر فرغلي توك شو اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين البدري وشوقي غريب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ أقل من ساعة

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد القبض عليه في ليبيا.. من هو هشام عشماي أخطر إرهابي مصري؟

أول صور للإرهابي هشام عشماوي بعد القبض عليه في درنة الليبية

بعد فصله من الجيش المصري.. كيف تطورت علاقة هشام عشماوي بالتنظيمات الإرهابية؟

باحث في الحركات الإسلامية: هشام عشماوي كنز معلومات متحرك وصيد ثمين

خبراء يُفجرون مفاجآت.. ماذا ينتظر هشام عشماوي بعد إلقاء القبض عليه في ليبيا؟

فيديو جديد للإرهابي هشام عشماوي بعد القبض عليه في درنة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

06:35 م

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

05:36 م

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status