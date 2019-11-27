عمان تتعادل أمام البحرين في خليجي 24





خيم التعادل السلبي على مباراة منتخب عمان أمام نظيره البحريني والتى جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "عبد الله بن خليفة"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة في قطر.



وشهد الشوط الأول في سيطرة المنتخب البحريني، إلا أنه أهدر العديد من الفرص لصالحه، ولم تنجح محاولاته لهز هباك عمان.



وانطلقت بطولة كأس الخليج العربي، مساء أمس، وستستمر حتى 8 ديسمبر 2019، في مدينة الدوحة القطرية.



واستمر منتخبا عمان والبحرين في إهدار الفرص المؤكدة طوال اللقاء، لينتهي بتعادل الفريقين سلبيا.



ويتواجدا منتخبي عمان والبحرين في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الكويت، والسعودية فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات، قطر، والعراق، والإمارات، اليمن.



ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.

