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أسوان تخطف نقطة ثمينة من أنياب بيراميدز

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:03 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجر الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن خطف نقطة التعادل من بين أنياب العملاق بيراميدز بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الاربعاء على ملعب إستاد الدفاع الجوي .

 

إنتهى الشوط الاول بتقدم بيراميدز بهدفين مقابل هدف حيث افتتح الغاني جون أنطوي التقدم لكتيبة الفرنسي سيباستيان ديسابر قبل أن يدرك أوميد اوكري التعادل لفريق نادي أسوان في الدقيقة الثالثة والأربعين .

 

وبعدها بدقيقتين ضاعف محمد فاروق تقدم كتيبة بيراميدز بإضافته الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بثواني ليخرج أصحاب الأرض متقدمين بهدفين مقابل هدف وسط حسرة مجدي عبد العاطي .

 

وفي الشوط الثاني باغت أوكري جميع الحاضرين في الملعب وسجل هدف التعادل والهدف الثاني الشخصي له عند حلول الدقيقة الخامسة والسبعين ليعود بعدها أسوان إلى الدفاع من أجل تأمين النقطة .

 

وحاول لاعبوا بيراميدز تسجيل هدف الفوز للحصول على النقاط الثلاثة لكن بسالة أبناء الجنوب وحارس مرماهم مسعد عوض حالت دون تحقيق ذلك لتنهي المباراة بمفاجأة من العيار الثقيل .


ترتيب أسوان وبيراميدز في الدوري بعد نهاية المباراة بالتعادل 

 

وبهذا التعادل رفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية عشر في المركز الثاني من ستة مباريات فيما وصل أسوان إلى النقطة الخامسة التي رفعته إلى المركز الرابع عشر .

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الكلمات المفتاحية

بيراميدز الدوري المصري اسوان

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