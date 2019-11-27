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ماذا فعل فؤاد المهندس عندما طلب ابنه أن يخوض تجربة التمثيل

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:02 م
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فؤاد المهندس
فؤاد المهندس
محمد خالد الشرقاوي
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طرح المخرج جميل المغازي، من خلال قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مقطع فيديو جديد مع إحدى البرامج التي أخرجها، ظهر خلاله أبناء الفنان الراحل فؤاد المهندس.

تحدثا الشقيقان خلال البرنامج الذي قدمه الإعلامي مفيد فوزي عن جانب من علاقتهما بوالدهما الفنان فؤاد المهندس، وتجربة أحدهما مع التمثيل.

ذكر محمد المهندس ابن الراحل أنه شارك في مسرحية واحدة هي "ليه ليه"، واستمر عمله خلالها لمدة يوم واحد، مع والده فؤاد المهندس، وكانت تجربته الأولى والأخيرة، حيث قال: "لبسوني لبس عجيب، وبمجرد ما طلعت على المسرح العرق سال من كل مكان، وما قلت ولا كلمة، ووالدي وقف يضحك، وقال كلامي كله، وأنا حطيت وشي في الأرض".

صرح فؤاد المهندس خلال الحلقة أنه لم يمنع ابنه محمد المهندس من التمثيل، بعكس ما قاله أصدقاؤه، ولكنه فشل في التجربة، وأوضح أنه سأله إذا كان يريد أن يمثل أم لا، وعندما أخبره أنه يريد المشاركة، أعطاه دور وزير الصحة خلال المسرحية "ليه ليه" التي جسد خلالها دور الملك.

تابع فؤاد المهندس قائلًا: "خلال العرض، كل الوزراء دخلوا، وهو ما دخلش، لقيته واقف يترهش، قلت له أدخل يا وزير الصحة، وبالفعل دخل، ووقف قدامي".

وأضاف المهندس قائلًا: "قلت له تعالى، واقف ليه يا وزير، وهو مش بيتكلم خالص، قلت له أنت عايز ايه، ولم ينطق، قلت له أنت عايز تقول لي كذا كذا، وقلت الكلام مكانه، وقلت له أنا شايف إن نفسك تقول كذا، واضح إنك كنت عايز تقول كذا كذا".

اختتم فؤاد المهندس حديثة موضحًا أن ابنه خرج من المسرح، وأقسم إلا يعود إلى التمثيل مرة أخرى، وانتهى الأمر، قائلًا: "كل زمايله كانوا حاضرين، وضحكوا عليه ضحك لا تتخيله، على إنه دخل وخرج، وما قالش ولا كلمة".
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