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انطلاق العرض الدولي الأول لـ"الرجل الودود" في مهرجان القاهرة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:01 م
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الرجل الودود
الرجل الودود
شيماء عطية
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انطلق منذ قليل، العرض العالمي الأول للفيلم البرازيلي "الرجل الودود"، والمشارك في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وشهد العرض حضور لفيف من الفنانين من بينهم لبلبلة، وليلى علوي، ورانيا يوسف، ورانيا منصور، ومريم حسن، ومحمود الليثي.

وقدم الناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان، الفيلم موضحا أنه ثاني فيلم اختارته إدارة المهرجان للعرض في المسابقة الدولية.

بدوره، أعرب مخرج الفيلم عن سعادته بالتواجد في المهرجان وهو العرض الأول له خارج البرازيل، ثم دعى طاقم الفيلم لمشاركته على المسرح.

وأشار المخرج إلى أنه كان يتمنى أن يعرض جزء إيجابي من بلده، لكنه لم يتمكن من ذلك واختار عرض جانب العنف، مضيفا أنه منتظر ردود أفعال الجمهور بعد العرض.

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.
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