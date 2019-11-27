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«يلا شوت» مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر KORA LIVE كورة لايف رابط ماتش السعودية beIN SPORT يوتيوب Arabian Gulf

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:51 م
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بث مباشر مشاهدة مباراة المنتخبى السعودي ضد نظيره المنتخب الكويتي في المباراة التي تجمع الفريقان الأربعاء على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل لحساب مباريات الجولة الاولى من خليجي 24 .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على أبرز تصريحات هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي بالإضافة إلى روابط البث المباشر التي تمكن المشاهد من متابعتها على الهواء مباشرًة.

 

كورة ستار kora star صرح الفرنسي هيرفي رينارد أنه بالمشاركة في البطولة دخلنا في مرحلة الجد على الرغم من أن الإستعدادات للقاء لم تكن قوية على ما يرام وبالوضع الذي يرضي طموحي .

 

كورة لايف kora live  وأكد الفرنسي أن وجود لاعبي نادي الهلال في طوكيو من أجل خوض مباراة نهائي دوري أبطال آسيا ضد فريق نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني حرمنا من مشاركتهم .

 

كورة جول kora goal ويضم المنتخب السعودي بين طياته ستة لاعبين دفعة كاملة من الهلال وهم :- ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، نواف العابد، هتان باهبري

 

يلا شوت yalla shoot وعن معرفته بأهمية البطولة أكد أن المنتخب الكويتي مجهول بالنسبة له في الوقت الذي أعلم فيه جيدًا أن البطولة هامة لجماهير المنتخب السعودي والوطن العربي .

 

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة السابعة مساءاً وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 .

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دورى ابطال اسيا بث مباشر أوراوا ريد دياموندز

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