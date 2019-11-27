Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس سيدة بتهمة ترويج المخدرات في دمياط

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:58 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
قضت محمكه بندر دمياط اليوم الأربعاء، علي المتهمة فريده ج في القضية رقم ٦٠٦٩ لسنة ٢٠١٩، بالعقوبة بالسجن لمدة ٦ سنوات.

ترجع التفاصيل عندما وردت معلومات للرائد محمد يحيي وكيل مكتب مكافحة المخدرات تفيد بقيام المتهمة فريدة ج بترويج المواد المخدرة (هيروين)، حيث تم وردت المعلومات عن قيامها بترويج المواد المخدرة.

وتمكنت قوة أمنية، بقيادة الرائد محمد يحيي بالتعاون مع قسم اول دمياط النقيب عمرو العبد من ضبط المذكورة سابقا بحيازتها تذاكر الهيروين معدة لترويجها وبعد تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمة بكمية الهيروين وحكمت عليها محكمه الجنايات بالسجن ست سنوات، واجبة النفاذ.

عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيرى الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى إدارتى المتابعة والتفتيش المالي والإداري.

وشددت المحافظ فى مستهل الاجتماع على الإرتقاء بمستوى النظافة العامة بشوارع المدن والقرى ورفع تجمعات القمامة أولا بأول والالتزام بنقلها الى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة مؤكدة على تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات ورفع كفاءة الطرق وكذلك الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ورفع كافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام.

و وجهت محافظ دمياط بالتواجد المستمر بالشارع للتأكد من تنفيذ كافة الأعمال على الوجه الأكمل والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لتطهير الترع والمصارف ورفع ناتج التطهير حفاظا على البيئة وصحة المواطنين كما أكدت أيضًا على أهمية حث المواطنين وتوعيتهم بسرعة تقديم المستندات المطلوبة للتصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المهلة المحددة قانونا خلال ستة أشهر والتى بدأت منذ يوليو الماضى.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم تقييم سكرتيرى ونائبى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء الوحدات القروية والأحياء بصفة دورية وفقًا للأعمال التى تتم بالأماكن التى تقع تحت مسئوليتهم مضيفة أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة لمن يثبت تراخيه فى أداء مهام عمله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مخدرات دمياط اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 8 ساعات

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين البدري وشوقي غريب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط لرؤساء المدن والقرى: إجراءات صارمة تجاه حالات التراخي

الشباب والرياضة تفتح تحقيق في واقعة راقصة نادي دمياط الرياضي

تعرف على رد نادي دمياط الرياضي على واقعة "الراقصة"

٤٧٦٨٦ طن قمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

ننشر تشكيل أمانة حزب المؤتمر بدمياط

محافظ دمياط تتفقد مدينة الأثاث (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

06:35 م

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

05:36 م

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status