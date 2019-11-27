ياسمين عبد العزيز في وصلة رقص مع أصدقائها

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الفيديو وهي ترقص مع أصدقائها على أنغام أغنية "حلم بعيد" للفنان محمود العسيلي، وكانت مرتدية "فستانًا مكشوف الصدر وكان شعرها طويل منسدل".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور ياسمين، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "حتة سكرة انتي" وأضاف آخر "منورة يا عمري يارب تضلي فرحانة دائمًا قمرات"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلصا:"منورين يا حلوين".



يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، مسلسل "لاخر نفس"، الذي شاركت به رمضان الماضي، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم أحمد العوضي، وفتحي عبد الوهاب، وهاجر الشرنوبين وإيهاب فهمي، المسلسل من تأليف أمين جمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.