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’’كورة لايف’’ مشاهدة مباراة السعودية ضد الكويت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار beIN SPORTS المفتوحة رابط ماتش السعودية PLUS

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:48 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره المنتخب الكويتي في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل اليوم الاربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً.

 

اعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمملكة العربية السعودية تشكيل منتخب الخضر للمواجهة المرتقبة التي تجمعه بالمنتخب الكويتي على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من خليجي 24 .

 

 

 

وجاء إختيار رينارد للأسماء التالية :-

 

 

 

·       حراسة المرمى : فواز القرني.

 

·       خط الدفاع : سعود عبد الحميد ، زياد الصحفي ، محمد خبراني ، حسان تمبكتي .

 

·       خط الوسط : سلطان الغنام ، عبد الإله المالكي ، تركي العمار ، يحيي الشهري ، عبد العزيز البيشي .

 

·       خط الهجوم : فراس البريكان .

 

 

 

ويطمح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاثة في مستهل مشاركته بالمجموعة حتى يخطو خطوة جيدة في طريق الوصول إلى الدور نصف النهائي للبطولة التي يحلم في الحصول على لقبها الغائب عن خزائن المنتخب منذ فترة .

 

 

 

في المقابل سيصطدم رفقاء رينارد بالمنتخب الكويتي المتمرس في البطولات الخليجية والتي يحمل الرقم القياسي في التتويج بها والتي وصلت إلى عشرة تتويجات ويتوفر في صفوفه على ترسانة من اللاعبين المميزين .

 

 

 

ولم يظهر من لاعبي نادي الهلال الفائز بلقب دوري أبطال آسيا أي لاعب ما يمثل مفاجأة من العيار الثقيل بالنسبة للمنتخب السعودي الذي لا يرضيه من المشاركة في تلك المنافسات سوى الحصول على اللقب .



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