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من "البغدادى" لـ "عشماوى".. 2019 عام أسود على الإرهاب

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:49 م
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الارهابي ابوبكر البغدادي
الارهابي ابوبكر البغدادي
حمزة دياب
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يعد عام 2019، عام أسود على الإرهاب ففيه تم القضاء على زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أبو بكر البغدادى، فى عملية قامت بها القوات الأمريكية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد قضت المحكمة العسكرية للجنايات يوم الأربعاء بمعاقبة الأرهابى هشام عشماوى بالإعدام شنقا، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الفرافرة.

وترصد لكم "الفجر" فى السطور التالية التاريخ الأسود للإرهابى هشام عشماوى:
بتت المحكمة فى القضية رقم 12014 جنايات عسكرية، حيث وجهت نحو 14 تهمة للعشماوي، كان على رأسهم، تدبير "هجوم الفرافرة"، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم.

ويشار إلى أن العشماوي كان الرأس المدبر لهجوم الفرافرة، الذي وقع في 19 يوليو 2014 بين واحة الفرافرة والواحات البحرية بالصحراء الغربية المصرية، وأودى بحياة 28 ضابطا، فضلا عن الإصابات.

ومن بين التهم الموجهة لعشماوي، كان مشاركته في استهداف السفن التجارية في قناة السويس في عام 2013، وضلوعه في تهريب أحد عناصر تنظيم بيت المقدس، واستهدف مبان أمنية بمحافظة الإسماعيلية ومناطق أخرى.

كما تولى العشماوي قيادة التنظيم الإرهابى المعرف باسم أنصار بيت المقدس عقب قتل الإرهابي أبو عبيدة، وتأسيس حركة المرابطون المنتمية لتنظيم القاعدة.

وقضى 98 يوما في السجون المصرية خاضعا للتحقيق، حيث اعتراف بالدوافع والتفاصيل حول عملياته الإرهابية في مصر وخارجها.

وقد دامت جلسات محاكمة عشماوي نحو مائة يوم، لكنه لم يظهر ولو لجلسة واحدة في أي محاكمة منذ ظهوره عبر شاشات التلفزيون أثناء ترحيله وتسليمه لمصر من ليبيا، وذلك لاعتبارات وصفتها السلطات المصرية بالأمنية والحرجة، رغم أن المحكمة تشهد جلسات لحوالي 213 متهما آخرين.

ويعتبر عام 2019 عام ناجح فى القضاء على الأرهاب بعد الضربة القاسمة التى تلاقها تنظيم داعش بمقتل أبو بكر البغدادى فى السابع والعشرون من أكتوبر الماضى، وأطلق على العملية اسم "كايلا مولر"، التي احتجزها "البغدادي" كرهينة ثم قتلها، وتم تنفيذ العملية شمال غرب سوريا، كما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أثناء تكريم الكلب الذى ساهم فى عملية ملاحقة وقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، ووصفه بالمذهل والموهوب، ونشر ترامب صورة له وهو يقلد الكلب قلادة تكريم لدوره فى عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى.

وغرد "لقد رفعت السرية عن صورة الكلب الرائع الذي شارك في هذه المهمة العظيمة، القبض على زعيم داعش أبو بكر البغدادى وقتله".
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الكلمات المفتاحية

داعش ترامب المحكمة العسكرية للجنايات الإرهاب ف اعدام هشام عشماوى ابوبكر البغدادى 2019

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