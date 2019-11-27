بعد حركة المحافظين.. عزة مصطفى: أصبح لدينا أمة شابة في مناصب السلطة التنفيذية (فيديو)

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على حركة المحافظين الجديدة، قائلة: "مفاجأة حلوة جدًا، والمشهد كان رائعًا للغاية"، متابعة: "أصبح لدينا أمة شابة في مناصب السلطة التنفيذية".



وأوضحت "مصطفى"، خلال تقديم برنامجها "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، أن حركة المحافظين والنواب الجدد شملت 16 محافظ، و23 نائب محافظ، و7 سيدات نائبات للمحافظين لأول مرة، وتعيين 9 من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، و5 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



وأشارت الإعلامية، إلى أن الشباب المعارض وصل للسلطة التنفيذية لأول مرة في مصر، لافتة إلى أن هذا يوكد أن مجلس النواب المقبل سيكون به نسبة كبيرة من الشباب والشابات.

