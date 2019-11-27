نائب محافظ الدقهلية: الرئيس أعطانا تكليفات واضحة بتخفيف الأعباء عن المواطنين (فيديو)

قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن تكليفه بهذا المنصب يأتي في اطار استمرار الدولة بالإيفاء بوعدها نحو تمكين الشباب، لافتًا إلى أن حركة المحافظين الحالية تاريخية وتضم 25 شابًا في مناصب قيادية.



وتابع نائب محافظ الدقهلية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن مصر غادرت سنوات إهمال الشباب وأدركت أهمية منح الفرصة لهذا الجيل، مشيرًا إلى أن حركة المحافظين تضم شباب بخلفيات مباشرة سواء شباب من الأحزاب، أو شباب البرنامج الرئاسي، أو بعض الكوادر من الجهاز الإداري للدولة.



ولفت إلى أن الشباب المصري قادر على تحمل المسؤولية، معقبًا: "لدينا شحنة إيجابية كبيرة، حصلنا عليها اليوم من اجتمعنا مع الرئيس الذي امتد لأكثر من ساعتين، الرئيس أعطانا تكليفات واضحة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وإشعار المواطن بجودة الحياة".

