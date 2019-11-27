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"تعليم محايل" تعتمد صرف مكافآت لطلاب وطالبات مدارس المحافظة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:22 م
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وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم السعودية
الفجر السعودي
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كشفت إدارة التعليم بمحافظة محايل السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن أنها اعتمدت صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، بلغ 39 مليونًا.

وأشاد مدير التعليم بالمنطقة منصور بن عبدالله آل شريم، بدعم ورعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، معبرًا عن شكره لوزير التعليم ونائبه ومسؤولي الوزارة على حرصهم ومتابعتهم لما يخدم العملية التعليمية، مثمنًا جهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية.

وقال مدير التعليم، إن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع في حسابات أولياء أمورهم ابتداء من الغد.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، قد اعتمدت في يوم 21 أغسطس الماضي، صرف 30 مليونًا و500 ألف ريال، تمثّل مكافأة الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، والمستحقين والمستحقات لبدل الاغتراب عن شهر ذي الحجة لعام1439هــ، وشهر محرم وشهر صفر وشهر ربيع أول لعام 1440هــ.

وقال مدير الشؤون الإدارية والمالية تركي البكري: إنّه "جرى إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما نفذت إدارة تعليم عسير برنامجًا مهاريًّا لتدريب المعلمين والمعلمات المستجدات، وذلك بتنظيم من إدارات الإشراف التربوي، وشؤون المعلمين، والإرشاد الطلابي، والتدريب والابتعاث (بنين وبنات).

واستهدف البرنامج 114 معلمًا ومعلمةً، ويتضمَّن عددًا من ورش العمل والحلقات التدريبية، التي تتعلق بحقوق وواجبات المعلم، وفرص التطوير المهني والوظيفي، ونماذج ملهمة، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي، وتقويم المعلم الجديد وسنة التجربة، بالإضافة إلى الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، وأخلاقيات مهنة التدريس، فضلًا عن تنفيذ برنامج يعنى بملازمة المعلمين والمعلمات الجدد بمعلمين ومعلمات متميزين ومتميزات في عدد من المدارس؛ بهدف إثراء خبرتهم.

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الكلمات المفتاحية

محمد بن سلمان تعليم المملكة المحافظة السعودية

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