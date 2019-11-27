«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر beIN SPORT كورة لايف رابط ماتش السعودية بدون تقطيع قناة Alkass

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الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:40 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مشاهدة مباراة المنتخب السعودي والتي تجمعه بنظيره المنتخب الكويتي والتي تجمعهما على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل لحساب مباريات الجولة الاولى من مجموعات خليجي 24 .

 

وفي السطور التالية يسلط معكم الفجر الرياضي أبرز التصريحات التي أدلى بها نجم المنتخب السعودي يحيي الشهري نجم الأخضر وكذلك روابط البث المباشر التي تنقل المباراة على الهواء مباشرًة.

 

كورة جول kora goal وفي تصريحات صحفية أدلى بها يحيى الشهري أكد أن فريقه قدم إلى الدوحة من أجل الحصول على لقب خليجي 24 التي تقام خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 ديسمبر .

 

يلا شوت الحصري yalla shoot 7asry وأضاف الشهري أنه من خلال مشاهدة لاعبي المنتخب السعودي لباقي المنتخبات المشاركة في التصفيات والمباريات الودية حصلنا على صورة متكاملة للمستوى الذي يتوقف عليه كل منتخب .

 

الأسطورة لايف ostora live وعن تأخر إنضمام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمعسكر المنتخب السعودي أكد أن المدرب إختار جميع اللاعبين للبطولة وكلهم جاهزون للمشاركة والمنافسة بقوة على اللقب .

 

جول العرب goal alarab وأنهى الشهري أن جميع اللاعبين سوف يقفون في ضهر رينارد ويحاولون الحصول على اللقب ليكون الأول له مع الخضر في طريق الوصول إلى المونديال وإهداءه إلى الجماهير أيضًا .

 

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة الخضر والمنتخب الكويتي في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

 

وسوف تنقل المباراة على الهواء عبر أكثر من قناة مثل الدوري والكأس وبي إن سبورتس إتش دي وكذلك روابط البث المباشر التي سيوفرها لكم الفجر الرياضي في السطور أدناه .

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