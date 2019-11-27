Advertisements
Advertisements
Advertisements

براتب 3000 جنيه.. "القوى العاملة" تُعلن عن فرص عمل جديدة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:41 م
Advertisements
وظائف
وظائف
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى الشركات للأمن والحراسة بروكسي هليوبليس، وذلك براتب 3000 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة، 100 فرد أمن مؤهل عالي أو متوسط، براتب يبدأ من 2800 جنيه حتى 3000 جنيه شهريًا.

وحددت الشركة الأعمار المطلوبة من 18 لـ55 عاما، ومدة العمل لا تزيد عن 12 ساعة.

ومن المزايا التي تقدمها لعمالها الجدد، سكن للمغتربين وتأمين صحي واجتماعي.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة، على رقم 01146888848.

كما وفرت القوى العاملة، 520 فرصة عمل، بإحدى الشركات الخاصة لصناعة الملابس بالعاشر من رمضان، براتب يصل إلى 3000 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة، 20 مهندس إنتاج حاصلين على بكالريوس هندسة إنتاج، والعمل داخل مدينة العاشر من رمضان.

كما تطلب الشركة 500 عامل إنتاج، لا يشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهلات، وذلك براتب 3000 جنيه، وأن يكون سن المتقدمين لا يزيد عن 35 عاما ولا يقل عن 18 سنة.

ومن المزايا التي تقدمها الشركة لعمالها، تأمين طبي وصحي واجتماعي، بالإضافة إلى سكن إداري ووجبة غذاء.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة، على رقم 01001600219.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وظائف خالية القوى العاملة تعلن عن وظائف القوى العاملة

أخبار تهمك

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين البدري وشوقي غريب

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ ساعة و 22 دقيقة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

براتب 3500 جنيه.. "القوى العاملة" توفر فرص عمل للمحاسبين وعمال النظافة

من غير خبرة ولا شهادة.. "القوى العاملة" تطرح وظائف والرواتب تصل لـ15 ألف جنيه

من 2000 إلى لـ3500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف خالية

براتب يصل إلى 3 آلاف جنيه.. تعرف على وظائف "القوى العاملة" الجديدة وكيفية التقديم

براتب 10 آلاف جنيه.. فرص عمل من وزارة حكومية للشباب (قدم الآن)

براتب يصل لـ5000 جنيه.. "القوى العاملة" تُعلن عن فرص عمل جديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

05:36 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status