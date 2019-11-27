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الأردن يشتري 60 ألف طن من القمح

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:35 م
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شراء القمح
شراء القمح
وكالات
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اشترت الأردن  60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية وذلك في مناقصة كانت لما يصل إلى 120 ألف طن أُغلقت اليوم الأربعاء، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح متعاملون أن سعر الشراء بلغ 239.30 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن من سي.اتش.اس لتجارة السلع التي ستنقل الكمية في النصف الأول من ابريل نيسان 2020.

شاركت أيضا في المناقصة نيبولون بعرض بلغ 242 دولارا للطن وجي.بي جلوبال التي عرضت 250 دولارا للطن، بحسب المتعاملين.

واجه الأردن صعوبات في شراء القمح والشعير عن طريق المناقصات خلال الأشهر الأخيرة بعد تغيير مواصفات الجودة والسداد مما قلص مشاركة دور التجارة العالمية. لكن حظا أكبر حالفه في بعض المناقصات الأخيرة.
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مناقصات عالمية شراء القمح سعر القمح

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