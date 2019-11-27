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إصابة عشرات المتظاهرين بحالات اختناق قرب القنصلية الايرانية بالعراق

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:21 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أصيب عشرات المتظاهرين بحالات اختناق قرب القنصلية الايرانية في النجف جنوبي العراق، مساء الأربعاء، نتيجة إطلاق القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وشهد اليوم قطع أغلب الطرق وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس، جنوبي العراق، غداة يوم دموي في البلد الذي يشهد منذ شهرين اضطرابات تعد الأسوأ على مدار عقود.  

ويطالب المتظاهرون، منذ الأول من أكتوبر، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم. 

وكانت هذه الاحتجاجات الأولى التي تخرج عفويا منذ عقود وشهدت أعمال عنف أوقعت أكثر من 350 قتيلا منذ بدئها. 

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على وشك إكمال ترشيحات التعديل الوزاري، وقد تشمل نصف الحقائب الوزارية. 

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