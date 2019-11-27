Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق لـ نائب محافظ الجيزة الجديد (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:33 م
Advertisements
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
كساب أحمد
Advertisements
قالت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، إنها لم تكن متوقعة حصولها على هذا المنصب، خاصة أنها كانت تعمل في القطاع الخاصة، معقبة: "أنا متفاجئة لكني متحمسة جدًا للعمل".

وتابعت نائب محافظ الجيزة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الأربعاء: "اختياري لهذا المنصب ثقة كبيرة جدًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سنعمل على حل المشاكل الفترة السابقة، بدلًا من انتقادها مثلما كنا نفعل المرحلة السابقة".

ولفتت إلى أن الحديث الذي دار بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمحور حول حل مشاكل المواطنين، معقبة: "كان بيكلمنا عن المشاكل البلد اللي احنا عايشناها كل يوم، وطالبنا بالنزول إلى أرض الواقع، والبحث عن حلول خارج الصندوق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هند عبد الحليم حركة نواب المحافظين حركة المحافظين توك شو أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين البدري وشوقي غريب

منذ أقل من ساعتين

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

سر الأزمة.. حقنة "مؤمن" تصل لمليون دولار وتكاليف العلاج 68 مليون جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

منذ أقل من ساعتين

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مصر × يوم.. "الرئاسة" تكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بـ الملك سلمان

محافظ القليوبية الجديد يكشف لـ"الفجر" عن خطته في العمل بعد توليه المنصب (فيديو)

بعد تكريمها.. سائقة التروسيكل: "أنا رافضة الجواز بس لو جالي واحد زي السيسي هوافق"

رجاء طه منصور: تكريمي من الرئيس السيسي سبب لي فخر وسعادة

الشوباشي: الجيش منع تقسيم مصر إلى 4 دول (فيديو)

متحدث البرلمان: هناك فرق سرعات بين أداء السيسي والوزراء.. وآن الأوان لهم (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

05:36 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

05:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status