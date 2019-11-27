أول تعليق لـ نائب محافظ الجيزة الجديد (فيديو)

قالت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، إنها لم تكن متوقعة حصولها على هذا المنصب، خاصة أنها كانت تعمل في القطاع الخاصة، معقبة: "أنا متفاجئة لكني متحمسة جدًا للعمل".



وتابعت نائب محافظ الجيزة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الأربعاء: "اختياري لهذا المنصب ثقة كبيرة جدًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سنعمل على حل المشاكل الفترة السابقة، بدلًا من انتقادها مثلما كنا نفعل المرحلة السابقة".



ولفتت إلى أن الحديث الذي دار بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمحور حول حل مشاكل المواطنين، معقبة: "كان بيكلمنا عن المشاكل البلد اللي احنا عايشناها كل يوم، وطالبنا بالنزول إلى أرض الواقع، والبحث عن حلول خارج الصندوق".

