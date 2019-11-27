مايا دياب تظهر بلوك جديد في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة مايا دياب، صوة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية "تيشرت قصير باللون الأبيض وبنطلون باللون الأزرق وكان شعرها كيرلي وأبرزت أنوثتها بنضارة شمس".



وعلقت مايا، على الصورة قائلة:"حبيتوا شعري هيك؟ أو بتحبوا اللوك العادي أكثر".



ولاقت الصورة على تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"لا هيك احلي كتير" وأضاف آخر "لك كلشي بيلبقلك بتجنني"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"شعرك زوينة وانتي جميلة جدًا لافيو حبيبتي".



ويذكر أن مايا دياب، تستعد لعرض مسرحيتها الجديد التي تحمل اسم "لوكاندة الإوباش"، في السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي، ويشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين من ضمنهم حسن الرداد، وماجد المصري، وحمدي المرغني، واوس اوس، وسعد الصغير، وهالة فاخر، إنجي علي، والمسرحية من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي.