Advertisements
Advertisements
Advertisements

مايا دياب تظهر بلوك جديد في أحدث ظهور لها

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:30 م
Advertisements
مايا دياب
مايا دياب
رشا عادل
Advertisements
مايا دياب تظهر بلوك جديد في أحدث ظهور لها
نشرت الفنانة مايا دياب، صوة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية "تيشرت قصير باللون الأبيض وبنطلون باللون الأزرق وكان شعرها كيرلي وأبرزت أنوثتها بنضارة شمس".

وعلقت مايا، على الصورة قائلة:"حبيتوا شعري هيك؟ أو بتحبوا اللوك العادي أكثر".

ولاقت الصورة على تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"لا هيك احلي كتير" وأضاف آخر "لك كلشي بيلبقلك بتجنني"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"شعرك زوينة وانتي جميلة جدًا لافيو حبيبتي".

ويذكر أن مايا دياب، تستعد لعرض مسرحيتها الجديد التي تحمل اسم "لوكاندة الإوباش"، في السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي، ويشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين من ضمنهم حسن الرداد، وماجد المصري، وحمدي المرغني، واوس اوس، وسعد الصغير، وهالة فاخر، إنجي علي، والمسرحية من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي.
Advertisements

أخبار تهمك

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين البدري وشوقي غريب

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

05:36 م

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status