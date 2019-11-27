Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY كورة لايف رابط ماتش السعودية KSA YouT

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية ضد الكويت والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة خليجي 24.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز إستعدادات المنتخبين للمباراة بالإضافة إلى توقيتها في مصر والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى دولة الإمارات العريبة المتحدة .

كورة لايف kora live البداية مع المنتخب السعودي الذي يدخل اللقاء ويرغب في الحصول على النقاط الثلاثة التي ستكون بالنسبة له بمثابة نقطة إنطلاقة للوصول إلى الدور نصف النهائي .

كورة جول kora goal ويعول الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للخضر على ترسانة من اللاعبين المميزين والتي تمكنه من عبور عقبة المنتخب الكويتي حامل الرقم القياسي في الحصول على اللقب .

يلا شوت yalla shoot وفي تصريحات صحفية أدلى بها عبد الإله المالكي لاعب المنتخب السعودي أكد أنه جاهز للمشاركة في البطولة التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 26 فبراير حتى 8 ديسمبر .

يلا كورة اونلاين yalla kora online وأوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 2019 المنتخب السعودي رفقة المنتخب الكويتي مع منتخب عمان حامل اللقب في النسخة الأخيرة والمنتخب البحريني .

ومن المنتظر ان تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 بالإضافة إلى قناة الدوري والكأس القطرية وقناة الكويت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات .

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ ساعة و 23 دقيقة

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين البدري وشوقي غريب

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

05:36 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status