«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY كورة لايف رابط ماتش السعودية KSA YouT

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية ضد الكويت والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة خليجي 24.





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز إستعدادات المنتخبين للمباراة بالإضافة إلى توقيتها في مصر والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى دولة الإمارات العريبة المتحدة .





كورة لايف kora live البداية مع المنتخب السعودي الذي يدخل اللقاء ويرغب في الحصول على النقاط الثلاثة التي ستكون بالنسبة له بمثابة نقطة إنطلاقة للوصول إلى الدور نصف النهائي .





كورة جول kora goal ويعول الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للخضر على ترسانة من اللاعبين المميزين والتي تمكنه من عبور عقبة المنتخب الكويتي حامل الرقم القياسي في الحصول على اللقب .





يلا شوت yalla shoot وفي تصريحات صحفية أدلى بها عبد الإله المالكي لاعب المنتخب السعودي أكد أنه جاهز للمشاركة في البطولة التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 26 فبراير حتى 8 ديسمبر .





يلا كورة اونلاين yalla kora online وأوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 2019 المنتخب السعودي رفقة المنتخب الكويتي مع منتخب عمان حامل اللقب في النسخة الأخيرة والمنتخب البحريني .





ومن المنتظر ان تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .





ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 بالإضافة إلى قناة الدوري والكأس القطرية وقناة الكويت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات .



