البابا تواضروس يلقي عظته الاسبوعية من الكاتدرائية المرقسية



يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد بدأت، امس الثلاثاء، اليوم الأول من صوم الميلاد المجيد، والذي ينتهي في يوم 7 من يناير 2020.



وتستعد الكنائس القبطية علي مستوي الكرازة المرقسية بإقامة القداسات اليومية في فترة الصوم المقدس الذي يستغرق 42 يومًا فقط بدلًا من 43؛ لأنه فى السنة السابقة لعيد الميلاد يكون شهر النسىء فيها 6 أيام، بمعدل يومًا زيادة عن السنوات البسيطة فيتم انتقاصه من مده الصوم السابق لعيد الميلاد فيصبح 42 يوما بدلا من 43 يوما.

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع اٌلإسبوعي من كنيسة كنيسة السيدة العذراء مريم والانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وبدأ الإجتماع برفع بخور عشية بحضور لفيف من الاباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس والاباء الكهنة.وتخللت العظة باقة من الترانيم والتسابيح الروحية بقيادة المعلم إبراهيم عياد وخورس من شمامسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.