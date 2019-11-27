«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة السعودية ضد الكويت بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش السعودية الآن live

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الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:23 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي منتخب السعودية بمنافسه منتخب الكويت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج «خليجي 24»، في مساء الأربعاء 27 نوفمبر 2019.

 

منتخب السعودية يخوض هذه المباراة، بحثًا عن مواصلة مشواره المتميز في التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم وكأس الأمم الآسيوية، في حين أن المنافسة في تلك البطولة ستكون هامة بحثًا عن تحقيق اللقب في خليجي 24.

 

بينما يدخل منتخب الكويت، بحثًا عن استعادة ما مضى، حيث يعد هو المنتخب صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس الخليج، كما يسعى لنفض الغبار عن الكرة الكويتية منذ إيقافها بقرار من الفيفا قبل أن يعود النشاط مجددًا.

 

موعد مباراة منتخب السعودية ومنتخب الكويت في كأس الخليج «خليجي 24»

تنطلق مباراة منتخب السعودية ومنتخب الكويت في كأس الخليج «خليجي 24»، في تمام الـ 19.00 توقيت القاهرة، 20.00 توقيت مكة المكرمة، 17.00، وتقام مباراة منتخب السعودية ومنتخب الكويت في كأس الخليج «خليجي 24»، على أرضية ملعب استاد «عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، وتنقل مباراة منتخب السعودية ومنتخب الكويت في كأس الخليج «خليجي 24»، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي، ويقوم بالتعليق على مباراة منتخب السعودية ومنتخب الكويت في كأس الخليج «خليجي 24»، المعلق الرياضي رؤوف خليف.

 

التشكيلة المتوقعة لمنتخب السعودية

حراسة المرمى: محمد العويس.

 

خط الدفاع: ياسر الشهراني - زياد الصحفي - محمد الخبراني - محمد البريك.

 

خط الوسط: سلمان الفرج - عبد الله عطيف - سالم الدوسري - يحيى الشهري - هتان باهبري.

 

خط الهجوم: عبد الله الحمدان.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب الكويت

حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور.

 

خط الدفاع: حمد حربي - فهد الهاجري - فهد حمود.

 

خط الوسط: سلطان العنزي - عبد الله ماوي - مبارك الفنيني - أحمد الظفيري.

 

خط الهجوم: بدر المطوع - فيصل زايد - يوسف ناصر.

 

 

 

 

 

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