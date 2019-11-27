بسبب انفجار ماسورة بأسيوط.. قطع المياه عن الوليدية ومنقباد

قطعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، اليوم الأربعاء، المياه عن منطقة الوليدية ومنقباد، بسبب انفجرت ماسورة مياه، أسفل كوبري فيصل بحي غرب مدينة أسيوط، إثر تصادم سيارتين.





كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط قد تلقت إخطارًا من الأهالي بانفجار ماسورة مياه أسفل كوبري فيصل، نتيجة تصادم سيارتين.





ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، بسيارات كسح المياه إلى المكان أسفل كوبري فيصل والشوارع المحيطة به، كما تم قطع المياه عن منطقة الوليدية ومنقباد.







