دمنهور يسعي لمواصلة الإنتصارات أمام غزل المحلة



يلتقي فريق دمنهور مع فريق غزل المحلة في الثا نية والنصف من عصر الخميس،على استاد دمنهور ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني .



وقام الجهاز الفني لدمنهور بقيادة أحمد ساري في المران الأخير بعقد محاضرات خاصة لجميع اللاعبين وطلبهم بالهدوء والتركيز أكثر داخل الملعب وتنفيذ تعليماته داخل المستطيل الاخضر في مباراة غزل المحلة واستغلال الفرص مبكرا واللعب علي تحقيق الفوز من البداية لنيل ثقة الجماهير البحراوية التي تساندهم دائما .



وأشار ساري إلى أن المباريات المقبلة بالدوري لا تقبل القسمة علي أثنين ولا يوجد فريق قوي وفريق ضعيف مؤكدا علي لعب جميع اللقاءات بنفس الإهتمام والجدّية من جميع اللاعبين من أجل الاستمرار في المنافسة مبكرا علي حسم بطاقة الصعود إلي دوري الاضواء والشهرة.



وكان مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله، قد صرف مكافأة الفوز علي الأوليمبي ومكافأة إجادة الفوز الأخير علي الحمام خارج ملعبة وصرف باقي فروقات المكافأت بعد تعديل اللائحة المالية كحافز للاعبي الفريق الأول لمواصلة الإنتصارات خلال اللقاءات المقبلة ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- الرجاء 12 نقطة



2- فاركو 11 نقطة



3- دمنهور 11 نقطة



4- دكرنس 10 نقاط



5- غزل المحلة 8 نقاط



6- أبو قير 6 نقاط



7- بلدية المحلة 5 نقاط



8- المنصورة 4 نقاط



9- الحمام 4 نقاط



10- الأوليمبي 4 نقاط



11- بيلا 3 نقاط



12- المالية نقطتين





