نائب محافظ بني سويف الجديد: أشكر القيادة السياسية على ثقتها في الشباب

وجه بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، الشكر القيادة السياسية على ثقتها في شباب الأحزاب، واختيارها 5 من الشباب ذو الخلفية السياسية، مؤكدًا أنه بعد اداء اليمين الدستورية، اجتمع بهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه لهم توجيهاته التى تأتي في المقام الأول لخدمة المواطن، والأولوية "الصحة والتعليم" سنعمل في اطار البرنامج المخطط له ضمن استرتيجية 2030م.



وأضاف نائب محافظ بني سويف، في أول تصريح له، أنه من المنتظر أن تشهد المحافظات تنمية حقيقية يستحقها المواطن المصري، وسنسعى لتحقيق تكليفات الرئيس على أرض الواقع، بالتنسيق بين الجهات المعنية، بالعمل على إيجاد حلول لها من خارج الصندوق.



وأكد "حبش" أن الشباب الذي تم تكليفهم، اليوم، ينتمون لأحزاب سياسية معارضة لسياسات الحكومة، مثنيًا على ثقة الرئيس في هؤلاء الشباب، ومتمنيًا أن تكون هذه الثقة في محلها، وأن تشارك في حل مشاكل المواطنين وبناء الانسان المصري، موضحا أنه سيسعى من خلال توجيهات ودعم مؤسسات الدولة إلى توفير إحتياجات المواطنين.



وكان "حبش" أدى اليمين الدستورية اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، نائبا لمحافظ بني سويف، ضمن عددًا من المحافظين ونوابهم شملتهم حركة التغييرات الأخيرة.



وتولى"حبش" خلال دراسته الجامعية منصب أمين مساعد لاتحاد طلاب جامعة الأزهر منتخبا على مستوى الجمهورية وعضو برلمان الطلائع من عام 2005 وحتى 2009، كما انتخب عضو بالمكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، كما انه عضو فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



وشارك بلال حبش متحدثا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الخامس بفندق الماسة ومؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما ترأس وفد حزب المصريين الأحرار، في زيارة للحزب الشيوعي الصيني ومثل الحزب في عدد من الزيارات الدولية.

