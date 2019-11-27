تعرف على تفاصيل مران الزمالك الأول في الكونغو

خاض اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب السلام بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، عقب نزول بعثة الابيض ترانزيت في إثيوبيا خلال رحلة الكونغو.





وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، تحدث فيها عن أهمية مباراة مازيمبي في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وأكد الصربي ميتشو على ثقته الكبيرة في اللاعبين من اجل تحقيق نتيجة طيبة أمام مازيمبي لمصالحة جماهير الزمالك، عقب الهزيمة أمام إنبي في بطولة الدوري المصري.



