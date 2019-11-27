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بعد ساعات من طرحها.. أغنية Heartless لـThe Weeknd تقترب من تحقيق مليون مشاهدة (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:30 م
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بوابة الفجر
محمد خالد الشرقاوي
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اقترب أغنية Heartless، للمطرب العالمي The Weeknd من تحقيق مليون مشاهدة، بعد أن طرحها، منذ ساعات، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أغنية Heartless، خلال الساعات الماضية، وجاءت التعليقات إيجابية، وعبر النشطاء عن سعادتهم بالأغنية الجديدة، وأشاد النشطاء بأداء The Weeknd، وبأماكن تصوير الفديو كليب وطريقته.

كان The Weeknd قد أعلن منذ ساعات، عن طرح الأغنية وأنه سجل الأغنية في مؤسسة ASCAP، وتعتبر الأغنية مكتوبة لصديقة The Weeknd السابقة النجمة العالمية سيلينا جوميز، والتي جمعتهما قصة حب سهيرة، خلال الفترة الماضية، استمرت لمدة أشهر قلائل.

يذكر أن The Weeknd البالغ من العمر 29 عامًا، مطرب وكاتب أغانٍ من أصل كندي، بدأ مشواره الغنائي منذ عام 2010، من خلال طرح أغانيه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومن أبرز الأغاني التي طرحها "بيت البالون"، و"يوم الخميس"، و"أصداء الصمت".
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