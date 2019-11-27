Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند بث مباشر barcelona vs dortmund live stream شاهد مباراة برشلونة Champions League

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند بث مباشر بدون تقطيع  مشاهدة مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند بث مباشر barcelona vs dortmund live stream شاهد مباراة برشلونة Champions League

يلتقي برشلونة الإسباني مع بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة 6 برصيد 8 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على بروسيا دورتموند، يليه الإنتر الإيطالي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم سلافيا براغ التشيكي في المركز الأخير برصيد نقطتين.

الإثارة والمتعة سيكونان عنوان مباراة برشلونة ودورتموند، لاسيما أن الفائز باللقاء سيضمن تأهله لدور 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل جولة واحدة على انتهاء دور المجموعات، كما أن التعادل قد يمنح بطاقة العبور للفريق الكاتالوني بشرط انتهاء لقاء سلافيا والإنتر بالتعادل.

ويفتقد نادي برشلونة لخدمات مدافعه جيرارد بيكيه أمام بروسيا بسبب الإيقاف، فيما يغيب عن الفريق الألماني، المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، الذي يعاني من أوجاع في ركبته اليسرى.
Advertisements

أخبار تهمك

برشلونة في ورطة قبل موقعة ودورتموند

منذ أقل من ساعة

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الأهلي على أزمة مؤمن زكريا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين البدري وشوقي غريب

منذ 41 دقيقة

سر الأزمة.. حقنة "مؤمن" تصل لمليون دولار وتكاليف العلاج 68 مليون جنيه

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

منذ 37 دقيقة

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

05:17 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status