مشاهدة مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند بث مباشر barcelona vs dortmund live stream شاهد مباراة برشلونة Champions League

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يلتقي برشلونة الإسباني مع بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



يلتقي برشلونة الإسباني مع بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة 6 برصيد 8 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على بروسيا دورتموند، يليه الإنتر الإيطالي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم سلافيا براغ التشيكي في المركز الأخير برصيد نقطتين.

الإثارة والمتعة سيكونان عنوان مباراة برشلونة ودورتموند، لاسيما أن الفائز باللقاء سيضمن تأهله لدور 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل جولة واحدة على انتهاء دور المجموعات، كما أن التعادل قد يمنح بطاقة العبور للفريق الكاتالوني بشرط انتهاء لقاء سلافيا والإنتر بالتعادل.

ويفتقد نادي برشلونة لخدمات مدافعه جيرارد بيكيه أمام بروسيا بسبب الإيقاف، فيما يغيب عن الفريق الألماني، المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، الذي يعاني من أوجاع في ركبته اليسرى.