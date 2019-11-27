نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 27/11/2019









صدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، وإرساء دعائم الثقة مع الممولين الجادين؛ اتساقًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذى يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومي.









توافرت السيولة لدي بعض الوكلاء والموزعين مما شجعهم على بيع أسعار الحديد بسعر أعلي من السابق بعد أن تم تصريف جزء من المخزون.









ارتفعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أمام سلة العملات الرئيسية بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية.













إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، وجاء ذلك بضغوط مبيعات العرب ، فى غياب للسيولة.



بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق على واردات البطانيات وافق المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية) وإن كانت على هيئة رولات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين.



غدًا.. انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية تنعقد غدًا الخميس الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادى والعلمي والفنى.

وتنطلق فعاليات الدورة برئاسة كل من الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصري، ونعمة الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي.



أخبار البورصة المصرية .. البورصة تنفذ صفقة علي أسهم "طلعت مصطفي" بحوالي 22.1 مليون جنيه نفذت البورصة المصرية اليوم الأربعاء ، صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المصدرة لعدد 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 22.15 مليون جنيه ، وقامت المجموعة المالية هيرميس تنفيذ تلك الصفقة .









صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على منح تيسيرات جديدة.









صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم إجراء قرعة علنية لتشغيل ١٨٨ سيارة "ميكروباص" سعة ١٤ راكباً، للعمل بنظام السرڤيس لخدمة سكان مدينة ٦ أكتوبر والمترددين عليها، وذلك بحضور اللجنة المشكلة لمباشرة أعمال إجراءات القرعة العلنية للمشروع، ضمن قرار محافظ الجيزة بالموافقة على تشغيل عددٍ من السيارات بنظام الأجرة بالمدينة.









أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر،عن أنه جارٍ تدشين موقع إلكتروني جديد بمعرفة إدارة مياه الشرب بالجهاز، لإرسال وتسجيل القراءات الخاصة بعدادات المياه على مدار الـ(24) ساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك حرصاً من جهاز المدينة على توفير الوقت والجهد والمشقة على سكان المدينة بهذا الشكل التقني.









صرح عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم اكتشاف عدد خمس شركات بمركز كبار الممولين تبين أنها تقدم إقرارات صفرية في حين أن منظومة الإقرارات الإلكترونية قد أثبتت أن لها تعاملات لم يتم إدراجها ضمن الإقرار الضريبي ، وتم إحالتهم إلى مكافحة التهرب الضريبي ( قيمة مضافة ) .





نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 27/11/2019.