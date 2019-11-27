Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد سعد لجمهروه: "الناس بتشوفك بشكل والحقيقة حاجة تانية"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:40 م
Advertisements
احمد سعد
احمد سعد
حسام يونس
Advertisements
نشر الفنان أحمد سعد، صورة جديدة على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

وظهر"سعد" في الصورة وهو يرتدي تي شيرت باللون الأزرق وبنطلون جينز باللون الأزرق وجذاء باللون الأبيض وساعة في اليد، وعلق على الصورة قائلاً: "ساعات الناس بتشوفك بشكل والحقيقة بتبقي حاجة تانية خااااااالص".

ونالت الصورة إعجاب الجمهور حيث علق أحد علي الصورة قائلاً: "قلب أبيض أكيد"، وعلق آخر "بتجنن بكل حالاتك"، وعلق آخر "والله يااحمد انت عملت معايا اللي عمر ماحد من صحابي عمله وبجد انت راجل جدع ومش مهم اللي مايعرفك يشوفك ازذاي لان الراجل مواقف مش صيت"، وعلق آخر " ياعم العالم منور الكون اقسم بالله ❤️بحبك لله ف لله ربنا يعلم ولما تاجي السعوديه نفسي اشوفك والله ياريت ترود عليا".

جدير بالذكر أن فيديو كليب "يا مدلع " حقق أكثر من 4 ونص مليون مشاهدة علي اليوتيوب، وهو من كلمات أيمن الطويل وألحان محمد حمدى وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس.

من جانب آخر كشف الفنان احمد سعد عن تطورات جديدة في قضية الشيك بدون رصيد الذي تسبب في صدور حكم على طلقته الفنانة سمية الخشاب بالحبس ثلاث سنوات، حيث كتبت سمية شيكا له بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن اليمن الفجر الفني احمد سعد أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ حوالي 6 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الأهلي على أزمة مؤمن زكريا

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين البدري وشوقي غريب

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 7 ساعات

سر الأزمة.. حقنة "مؤمن" تصل لمليون دولار وتكاليف العلاج 68 مليون جنيه

منذ ساعتين و 33 دقيقة

برشلونة في ورطة قبل موقعة ودورتموند

منذ ساعة

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

موضوعات متعلقة

برغم الانتقادات.. "يا مدلع" لأحمد سعد تتخطى حاجز المليوني مشاهدة

أغنية أحمد سعد الجديدة "يا مدلع" تحقق مشاهدات مرتفعة في وقت قياسي

تعرف على عدد مشاهدات أغنية أحمد سعد الجديدة "يا مدلع"

"بسبحة ونظارة".. أحمد سعد :"خدوا بالكم من مصر لحد ما أرجع"

"يا مدلع" لأحمد سعد تقترب من تحقيق 3 ملايين مشاهدة (فيديو)

تعرف على عدد مشاهدات أغنية "يا مدلع" بعد احتفال أحمد سعد بنجاحها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

05:17 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين البدري وشوقي غريب

05:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status