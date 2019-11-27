أحمد سعد لجمهروه: "الناس بتشوفك بشكل والحقيقة حاجة تانية"

نشر الفنان أحمد سعد، صورة جديدة على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".





وظهر"سعد" في الصورة وهو يرتدي تي شيرت باللون الأزرق وبنطلون جينز باللون الأزرق وجذاء باللون الأبيض وساعة في اليد، وعلق على الصورة قائلاً: "ساعات الناس بتشوفك بشكل والحقيقة بتبقي حاجة تانية خااااااالص".





ونالت الصورة إعجاب الجمهور حيث علق أحد علي الصورة قائلاً: "قلب أبيض أكيد"، وعلق آخر "بتجنن بكل حالاتك"، وعلق آخر "والله يااحمد انت عملت معايا اللي عمر ماحد من صحابي عمله وبجد انت راجل جدع ومش مهم اللي مايعرفك يشوفك ازذاي لان الراجل مواقف مش صيت"، وعلق آخر " ياعم العالم منور الكون اقسم بالله ❤️بحبك لله ف لله ربنا يعلم ولما تاجي السعوديه نفسي اشوفك والله ياريت ترود عليا".





جدير بالذكر أن فيديو كليب "يا مدلع " حقق أكثر من 4 ونص مليون مشاهدة علي اليوتيوب، وهو من كلمات أيمن الطويل وألحان محمد حمدى وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس.





من جانب آخر كشف الفنان احمد سعد عن تطورات جديدة في قضية الشيك بدون رصيد الذي تسبب في صدور حكم على طلقته الفنانة سمية الخشاب بالحبس ثلاث سنوات، حيث كتبت سمية شيكا له بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما.