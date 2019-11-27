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مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر saudi arabia vs kuwait live شاهد مباراة السعودية اليوم Arabian Cup

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:38 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر بدون تقطيع في كأس الخلجي العربي اليوم.. تتجدد المنافسة بين المنتخبين السعودي والكويتي الأربعاء على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من "خليجي 24"، التي تستضيفها الدوحة.

ويسعى المنتخبان لحصد العلامة الكاملة والدخول مبكراً في أجواء المنافسة على اللقب، في ظل مشاركتهما بأبرز العناصر، فضلا عن المستويات الجيدة والنتائج الإيجابية التي حققاها في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ورغم ظروف الإصابات التي أفقدت "الأخضر" بعض نجومه أمثال الحارس محمد العويس وعبدالله مادو وعبدالله الخيبري وعبدالرحمن العبيد، إلا أنه يملك مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف الخطوط.

ومن المتوقع أن يشارك بعض لاعبي الهلال في مباراة الاربعاء اذا ارتأى المدرب الفرنسي هيرفيه رونار ذلك، خصوصاً وأنهم لن يلتحقوا بالبعثة إلا الثلاثاء لانشغالهم بالحفل الذي اقامته هيئة الرياضة السعودية للفريق، احتفاء بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا الاحد على حساب اوراوا ريد دايموندز الياباني.

وكشف رونار أن سبب تمسكه بمشاركة الصف الأول في البطولة يعود إلى رغبته في اللعب أمام منتخبات قوية باستمرار وفي الوقت عينه المنافسة على اللقب، موضحا "لا أحب أن أتواجد في بطولة للحضور والمشاهدة، هذا الشيء ليس من صفاتي، ولا يهم مسمى البطولة التي تشارك بها ويجب أن نقدم كل ما نملك للحصول عليها".

وقال رونار في مؤتمر صحافي الثلاثاء "الكويت فريق جيد وعلينا أن نكون مستعدين، ورغم الغيابات علينا أن نتصرف لنفوز في المباراة الأولى، وبعد ذلك سنرى ما ينتظرنا".

وأشرف رونار على الأخضر الذي تعاقد معه في آب/أغسطس الماضي، في 6 مباريات، منها 4 رسمية واثنتان ودية، فاز خلالها في مباراتين وتعادل في أربع ولم يخسر أي مباراة.

ولم يغب المنتخب السعودي عن منصات التتويج في 16 مشاركة، حقق خلالها كأس البطولة ثلاث مرات، أعوام 1994 بالإمارات و2002 بالرياض و2003 بالكويت، وحل وصيفاً ست مرات وفي المركز الثالث سبع مرات.

                  
الكويت في حال جيدة

وفي المقابل، فإن المنتخب الكويتي الذي يقوده المدرب الوطني ثامر عناد ، يعتبر في أفضل حالاته الفنية والمعنوية ويضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين جلهم من الكويت والقادسية.

ويسعى منتخب الكويت في بطولته المفضلة إلى تحقيق المفاجأة وتعزيز رقمه القياسي في الفوز باللقب (10 مرات)، لكنه غاب عن البطولات الدولية لقرابة أربعة أعوام وتحديداً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 عندما تم استبعاده من التصفيات المزدوجة لمونديال 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 في الامارات على خلفية قرار الاتحاد الدولي (فيفا) بإيقاف المشاركات الخارجية للمنتخب والأندية المحلية.

ويتفوق الأخضر بفارق ضئيل على الأزرق الكويتي تاريخيا، حيث التقيا قبل مباراة الأربعاء 39 مرة في جميع البطولات، فاز الأخضر في 14 مباراة والأزرق في 13 وخيم التعادل 12 مباراة. وسجل الهجوم السعودي 43 هدفاً بينما سجل الهجوم الكويتي 41 هدفا.

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