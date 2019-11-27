بايرن ميونخ يسحق النجم الأحمر أمام جمهوره في دوري أبطال أوروبا.. وليفاندوفسكي يسجل سوبر هاتريك (فيديو)





شهدت مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد النجم الأحمر الصربي أرقامًا قياسية، حيث تمكن البايرين من تحقيق انتصار كبير بـ 6 أهداف نظيفة في معقل البيت الأحمر وأمام جمهوره، خلال المباراة التي جمعتهم بالأمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دول المجمعوات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ملخص وأهداف مباراة بايرن ميونخ والنجم الأحمر





تمكن بايرن ميونخ من إقصاء النجم الأحمر بسداسية نظيفة على ملعب استاد "ريد ستار" في صربيا، وافتتح لاعب البايرن ليون جوربتيسكا، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق رأسية رائعة تسكن في الشباك.





وتمكن صاحب السوبر هاتريك روبرت ليفاندوفسكي من إحراز الهدف الثاني للبايرين في الدقيقة 52 عن طريق ركلة جزاء، وفي الدقيقة 60 يعود ليفاندوفسكي ليسجيل الهدف الثاني له والثالث للبايرين.





واستطاع روبرت ليفاندوفسكي تسجيل الهدف الرابع للبايرن في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، وسجل ليفاندوفسكي هدف السوبر الهاتريك في الدقيقة 67 من المباراة، واختتم توليسو سلسلة أهداف بايرن ميونخ بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 89 من المباراة.





أرقام قياسية في مباراة بايرن ميونخ والنجم الأحمر





تعتبر أهداف "ليفاندوفسكي"، هي أسرع أربع أهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، كما أصبح الهداف التاريخي للفريق الألماني، حيث سجل 46 هدف بقميص بايرن ميونخ، كما تعادل مع ميسي، حيث أصبح ليفاندوفسكي ثاني لاعب يسجل 4 أهداف أو أكثر في مباراتين مختلفتين بالبطولة بعد الساحر الأرجنتيني.





ترتيب مجموعة بايرن ميونخ





وبعد انتصار بارين ميونخ التاريخي، وصل عدد نقاطه إلى 15، ليحتل صدارة المجموعة الثانية، بينما يأتي النجم الأحمر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي فريق توتنهام في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويتذيل فريق أوليمبياكوس المجموعة برصيد نقطة وحيدة.





فيديو أهداف وملخص مباراة بايرن ميونخ ضد النجم الأحمر



