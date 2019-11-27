"أيام وحياة عمر الشريف" يحصد جائزتان في ملتقى "القاهرة السينمائي"

حصد الفيلم المصري السويدي المشترك "أيام وحياة عمر الشريف"، على جائزتين في ملتقى القاهرة السينمائي الدولي أولهم جائزة عينية فى المزج الصوتى من سامى غربي، الشريك ومصمم الصوت فى Auditorium 7.1، ومدتها 15 يوماً، ما يعادل 12.000 دولار، الفيلم من إخراج أكسل بيترسن ومارك لطفى والمنتجين سيجريد هيليداى ومحمد تيمور.





الجائزة الثانية Ergo | توزيع الفيلم فى العالم العربى بما يضمن حداً أدنى 30 ألف دولار لصُنَّاع مشروع الفيلم الوثائقى المصرى السويدى فى مرحلة التطوير "أيام وحياة عمر الشريف" للمخرجين أكسل بيترسن ومارك لطفى والمنتجين سيجريد هيليداى ومحمد تيمور.





وعبر صناع العمل عن سعادتهم بالجائزة وتمنوا أن ينجحوا في التعبير عن شخصية مصرية استطاعت الوصول العالمية.