Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أيام وحياة عمر الشريف" يحصد جائزتان في ملتقى "القاهرة السينمائي"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:34 م
Advertisements
أيام وحياة عمر الشريف
أيام وحياة عمر الشريف
محمود حنفي
Advertisements
حصد الفيلم المصري السويدي المشترك "أيام وحياة عمر الشريف"، على جائزتين في ملتقى القاهرة السينمائي الدولي أولهم جائزة عينية فى المزج الصوتى من سامى غربي، الشريك ومصمم الصوت فى Auditorium 7.1، ومدتها 15 يوماً، ما يعادل 12.000 دولار، الفيلم من إخراج أكسل بيترسن ومارك لطفى والمنتجين سيجريد هيليداى ومحمد تيمور.

الجائزة الثانية Ergo | توزيع الفيلم فى العالم العربى بما يضمن حداً أدنى 30 ألف دولار لصُنَّاع مشروع الفيلم الوثائقى المصرى السويدى فى مرحلة التطوير "أيام وحياة عمر الشريف" للمخرجين أكسل بيترسن ومارك لطفى والمنتجين سيجريد هيليداى ومحمد تيمور.

وعبر صناع العمل عن سعادتهم بالجائزة وتمنوا أن ينجحوا في التعبير عن شخصية مصرية استطاعت الوصول العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أيام وحياة عمر الشريف أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

سر الأزمة.. حقنة "مؤمن" تصل لمليون دولار وتكاليف العلاج 68 مليون جنيه

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الأهلي على أزمة مؤمن زكريا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

منذ 43 دقيقة

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة في ورطة قبل موقعة ودورتموند

منذ ساعة

مفاجأة.. نهضة بركان يعمق مشكلة الزمالك والسوبر الأفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين البدري وشوقي غريب

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ حوالي 3 ساعات

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على أسماء المشروعات المؤهلة للتنافس بمهرجان مالمو للسينما العربية

MAD Solutions تحصل على حقوق توزيع فيلم "الحلم البعيد" في العالم العربي

الدورة 13 من ملتقى هرقلة السينمائي، من 25 إلى28 أوت 2018

إقبال كبير على تذاكر فيلم "الحلم البعيد" بمهرجان الجونة السينمائي

ملتقى القاهرة السينمائي يكشف عن القائمة الأولية للمشروعات المشاركة في فعالياته

"نورا تحلم" لـ هند صبري يحصد جائزته الرابعة في مشواره السينمائي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

05:17 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status