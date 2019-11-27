وكيل صحة الدقهلية: ضبط مصنع عصائر بدون ترخيص و 1782 لتر عصائر

قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان ادارة مراقبة الاغذية تمكنت من ضبط 1782 لتر عصائر ومشروبات ملونة بأحد المصانع التى تدار بون ترخيص وتشكل خطورة داهمة على صحة المواطنين.



وكانت اداره مراقبه الاغذيه قد شنت حملة على المنشآت الغذائية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنه للمستهلك وت مالمرور على المحال والمصانع والمخازن والمطاعم بمدينة المنصورة

وتمكنت الحملة من ضبط 1134لتر مشروب بطعم الكوكتيل ثري بست و648 لتر مشروب مانجو راني فريش بإجمالي 1782 لتر مشروبات ملونة في احد مصانع المشروبات والعصائر بقرية الدنابيق التابعة لمركز المنصورة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الادارى لعدم وجود ترخيص وتم تحرير محضر جنحه صحية للمدير المسئول لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم نتيجة وجود ماسورة صرف صحي بجوار فتحة التهوية تطل على التشغيل، وتم سحب عينات وارسالها للمعمل المشترك بالمنصورة للتحليل للتأكد من مطابقة الالوان الصناعية المضافة وصلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي.



وأكد "مكى" على استمرار الحملات حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة وتطبيق القانون لردع المخالفين وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.