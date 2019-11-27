شاهد.. صورة جديدة لـ عبير منير من كواليس فيلم "بنات ثانوي"

نشرت الفنانة عبير منير، مجموعة من الصور الجديدة لها برفقة الفنانة جميلة عوض، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت عبير خلال الصور مرتديه "تيشرت شتوي باللون الأخضر وكان شعرها طويل منسدل"، وظهرت جميلة مرتديه "تيشرت باللون النبيتي".



وعلقت منير على الصور قائلة:"من تصوير فيلم بنات ثانوي تأليف استاذ ايمن سلامه وهو فعلا استاذ وإخراج ا محمود كامل فيلم بجد روعه حيعجبكم اوي ان شاء الله بطوله جميله عوض والقمر هنادي مهنا ومي الغيطي ومجموعة كبيره من النجوم انتظرونا">



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"منتظرين يا نجمة" وأضاف آخر "الف مبروك يا حبيبتي ربنا يوفقك يارب"، وفي السياق ذاته تايع آخر قائلًا:"انتي احلي من بنات ثانوي والله يا عبير".



ويذكر أن آخر أعمال عبير منير، مسلسل "حدوته مره"، الذي شاركت به خلال رمضان 2019، وتدور أحداث المسلسل في إطار التشويق والدراما، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم مجدي كامل، وغادة عبد الرازق، وأحمد صفوت، وهاجر أحمد، وكريم محجوب، والمسلسل من إخراج ياسمين أحمد.