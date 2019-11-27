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بعد مطاردة أمنية.. سقوط عنصر شديد الخطورة بحوزته 80 كيلو بانجو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:15 م
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اللواء علاء سليم
اللواء علاء سليم
هبة عبد الحفيظ
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سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته 80 كيلو بانجو وسلاح ناري عقب مطاردة مثيرة بطريق ترابي في الشرقية.

ووردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية مفادها قيام الشقي خطر وشهرته "س. ش" 47 سنة مُقيم بدائرة مركز بلبيس والسابق اتهامه في 7 قضايا والمطلوب التنفيذ عليه في جناية بمركز بلبيس والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات؛ بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذًا من منطقة سكنه بدائرة مركز بلبيس مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بالمدق الترابي المؤدي لمزرعة بدائرة المركز وبحوزته " 80 كيلو  بانجو - بندقية آلية وبخزينتها 9 طلقات من ذات العيار  - 1100 جنيه".

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لاستخدامه في نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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