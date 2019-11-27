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عاجل.. بوادر أزمة نارية بين البدري وشوقي غريب

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:13 م
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حسام البدري وشوقي غريب
حسام البدري وشوقي غريب
محمد أيمن
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تفجرت خلال الساعات الأخيرة الماضية أزمة كبيرة بين جدران اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد الكرة المصري والتي يترأسها عمرو الجنايني بين شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي وحسام البدري المدير الفني للفراعنة.

 

وكانت اللجنة الخماسية قد عرضت على شوقي غريب تجديد تعاقده والإتفاق على بنود العقد الجديد حيث إنتهى التعاقد السابق عقب نهاية بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتي توج بها الفراعنة ببطولة كأس الأمم ووصولهم إلى طوكيو 2020.

 

وحصل الفجر الرياضي من مصادره المطلعة على شروط غريب لتجديد تعاقده على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي حيث يرغب في الحصول على راتب مساوي لحساب البدري مدرب المنتخب الأول أو على أقل تقدير الإقتراب منه .

 

وفي ظل الفارق الكبير الذي يفصل بين الإثنين حيث يزيد البدري عن غريب بــ400 ألف جنية تقريبًا يرى مدرب الأوليمبي أن الإنجاز الذي حققه مؤخرًا يجب أن يتم مكافأته عليه.

 

ويرى بعض أعضاء اللجنة الخماسية أن غريب يستحق الحصول على المبلغ الذي يريده في ظل الأداء الباهر الذي حققه في الوقت الذي ظهر عليه المنتخب الأول بصورة سيئة جعلته يحتل المركز الثالث في مجموعته بتصفيات أفريقيا 2021.

 

وحصل شوقي غريب على وعد من عمرو الجنايني بإنهاء الازمة الخاصة بالراتب الذي سيحصل عليه شهريًا قبل الإستعداد للمشاركة في بطولة أوليمبياد طوكيو التي ستقام منتصف العام المقبل 2020.

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الكلمات المفتاحية

شوقي غريب حسام البدري

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