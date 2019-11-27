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أول تعليق إماراتي رسمي على زيارة محمد بن سلمان إلى أبو ظبي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:00 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مساء اليوم الأربعاء، في زيارة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، يلتقي خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.

وكان الشيخ شخبوط بن نهيان، من أول المرحبين بزيارة بن سلمان؛ حيث قال يوم الثلاثاء: "غدا يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الشقيقة بكل ترحيب واعتزاز، أهلا ومرحبا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبا بزياره سموه إلى بلده وأهله".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، في أول تعليق إماراتي رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أهلا وسهلا بالأمير محمد بن سلمان في بلده الإمارات وبين إخوانه وأهله، أهلا بالشقيق والعضيد والشريك والحليف والمحب، أهلا بالذي يقود رؤية ملهمة طموحة بحجم بلده وثقلها، أهلا بالسعودية في الإمارات".

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لأغنية زعموا أنها من كلمات رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحمل كلمات ترحيب بولي العهد السعودي.

وتأتي الزيارة للتأكيد على عمق التحالف بين السعودية والإمارات، بعد التوترات التي شهدتها مدينة عدن اليمنية في أغسطس من العام الجاري.

وأجريت لولي العهد السعودي مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن بأبوظبي، كما من المتوقع أن يترأس الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المشترك.

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الكلمات المفتاحية

محمد بن سلمان محمد بن زايد اليمن الإمارات إماراتي أبو ظبي

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