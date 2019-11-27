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النيابة تطلب تحريات المباحث في هروب متهم من محكمة جنوب القاهرة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:12 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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بدأت نيابة السيدة زينب الجزئية، التحقيق في واقعة هروب متهم من محكمة زينهم أثناء حضور جلسة محاكمته، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الحرس المكلف لتأمينه للتحقيق معه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تمكن من مغافلة الحرس المرافق له ولاذ بالفرار.

وتلقى اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة التبين، مفاده هروب متهم علي ذمة أحد القضايا، أثناء حضور جلسة محاكمته، بمحكمة زينهم، بالسيدة زينب، وتكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لضبط المتهم الهارب.
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