أستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية: أنفاق قناة السويس شرايين جديدة يتم ضخها (فيديو)

قال الدكتور محمد ندا، أستاذ الأزمات بأكاديمية ناصر العسكرية، إن أنفاق قناة السويس عبارة عن شرايين جديدة يتم ضخها، موضحًا أن الصين تنشا طريق الحرير الذي يربط 65 دولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، وبينهما نظام التجارة الحرة، الذي يحتاج لأساليب نقل وخدمات لوجيستية، وهذا لن يتأتى إلا بوجود أسطول نقل عملاق لدى مصر، وطرق جديدة وعاصمة جديدة.



وأوضح "ندا"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن حجم إنجاز أنفاق قناة السويس الذي يشيد بها العالم أجمع، يعود في المقام الأول للخبرة المصرية، مشددًا على أن هذه الأنفاق ينتج عنها سهولة في حركة الحاويات، وتشجيع لإقامة المصانع، وجذب الاستثمارات.



وتابع أستاذ الأزمات بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الدولة المصرية الآن تضع نفسها على خريطة الاقتصاد العالمي، مشددًا على أن تنمية سيناء له بعد أمني، مؤكدًا على ضرورة نقل نحو 5 مليون مواطن للإقامة في سيناء، ونعمل على جذب العالم العربي للاستثمار في مصر، معقبًا: "هاتوا عوائد استثماراتكم في الخارج بس وتعالوا استثمروها عندنا وشوفوا هتحققوا عوائد قد إيه".

