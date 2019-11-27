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محمد بن زايد في مقدمة مستقبلي ولى العهد السعودى
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:05 م
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ترجمة: نهـا محمـد
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وصل صاحب السمو
الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير دفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
اليوم في زيارة دولة.
وكان صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في
مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.
كما كان في الاستقبال
سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.
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