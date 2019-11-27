برشلونة في ورطة قبل موقعة ودورتموند

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ، عن أزمة قوية تطارد برشلونة قبل مواجهة نظيره بوروسيا دورتموند الألماني في العاشرة مساء اليوم، في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أنه تأكد غياب البرتغالي سيميدو بداعي الإصابة، تزامنًا مع تعرض الدولي الإسباني جيرارد بيكيه لعقوبة الإيقاف، ليصبح فالفيردي وبرشلونة في ورطة حقيقية قبل مواجهة الفريق الألماني.

ويستضيف ملعب كامب نو، المباراة القوية والمرتقبة التي ستجمع برشلونة ضد بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعاني برشلونة من أزمة قوية في خط الدفاع، في الوقت الاخير بسبب الإصابات والإيقافات التي تضرب الفريق.