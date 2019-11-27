Advertisements
Advertisements
Advertisements

جولة في عقل كلوب قبل موقعة نابولي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:51 م
Advertisements
يورجن كلوب
يورجن كلوب
محمد أيمن
Advertisements

 

يتأهب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة فريق نادي نابولي الإيطالي في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا .

 

وفي التقرير التالي يأخذكم الفجر الرياضي ويلقي الضوء على الطريقة التي سيلعب بها الألماني يورجن كلوب والتي ستمكنه من تحقيق الفوز لضمان صدارة المجموعة والتأهل للدور المقبل من البطولة التي يسعى للحفاظ على لقبها.

 

المرونة التكتيكية سر نجاح الريدز 

 

البداية ستكون مع المرونة التكتيكية التي يتوفر عليها كلوب مع فريقه خلال المباريات التي لعبها على المستوى المحلي وكذلك القاري حيث يعمد الألماني على تثبيت التشكيل ما جعل الإنسجام قوي بين أفراد الريدز .

 

وفي مركز حراسة المرمى عاد البرازيلي أليسون بيكر لحماية عرين الفريق بعد الإصابة التي لحقت به بداية الموسم الجاري وأصبح صمام الأمان أمام خط الدفاع المألف من الرباعي روبيرتسون وفان دايك بالإضافة إلى لوفرين وارنولد .

 

وفي مركز وسط الملعب دائمًا ما تكون الخيارات مفتوحة أمام كلوب بوجود جيمس ميلنر وهندرسون وتلقى الفريق نبأ سار بعودة الغاني نابي كيتا من الإصابة وكذلك وجود الدبابة البرازيلية فابينيو .

 

ولا خلاف على ثلاثي قلب الهجوم المتألف من البرازيلي فيرمينو الذي أنقذ الفريق خلال مباراة كريستال بالاس الماضية في بطولة الدوري بالإضافة إلى أسد التيرانجا السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح الذي غاب عن المباراة الأخيرة ومن المتوقع لحاقه بمباراة اليوم .

 

تقسيم المباراة لفترات

 

وسيعمد كلوب المدير الفني للريدز على تقسيم المباراة لفترات من أجل توزيع الجهد على اللاعبين خوفًا من تراجع الأداء في الشوط الثاني وهو ما سيؤدي إلى فقدان فرصة الفريق في تحقيق الفوز .

 

الدفاع خير وسلية للهجوم

 

في مثل هذه المباريات الهامة والتي يطمح خلالها الضيوف في تحقيق الثلاثة نقاط من الممكن أن يترك كلوب لنابولي الإستحواذ ويلعب على الهجمة المرتدة لحين تحقيق مراده وخطف هدف يؤمن له الفوز بالمباراة .

 

حالة نابولي السيئة مفتاح كلوب لتحقيق الفوز

 

وسيساعد ليفربول على تحقيق مراده وحسم نقاط المباراة النتائج السلبية التي يحققها نابولي خلال الفترة القليلة الماضية حيث لم يعرف الفريق طعم الفوز منذ الإنتصار الأخير الذي حققه على حساب فريق نادي سالزبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر في الجولة الثالثة.

 

وفشل فريق العاصمة الإيطالية في تحقيق أي إنتصار في البطولات التي شارك بها حيث لعب خمسة مباريات في الكالتشيو تعادل في أربعة ضد سبال وأتلانتا بالإضافة إلى جنوى والميلان قبل أن يتلقى خسارة من روما بالأوليمبيكو .

 

فهل ينجح كلوب في قيادة ليفربول للدور المقبل متصدرًا للمجموعة أم سيحافظ أنشيلوتي على منصبه كمدير فني ويعبر عقبة بطل أوروبا ؟

 

وعقب خسارة الفريق من روما خرج رئيس الفريق الإيطالي ليؤكد إقامة معسكر مغلق يستمر لمدة أسبوع لكن الجهاز الفني واللاعبين لم يستمروا في المعسكر سوى ثلاثة أيام وعقب التعادل مع سالزبورج عادوا إلى منازلهم وتخلفوا عن المعسكر .


أقرأ ايضًا 


جولة في عقل فالفيردي قبل موقعة بروسيا دورتموند

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يورجن كلوب نابولي ليفربول ضد نابولي ليفربول كلوب فالفيردي جولة في عقل كلوب

أخبار تهمك

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

سر الأزمة.. حقنة "مؤمن" تصل لمليون دولار وتكاليف العلاج 68 مليون جنيه

منذ ساعتين

عاجل.. 16 محافظا جديدا و13 نائبا يؤدون اليمين أمام "السيسي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الأهلي على أزمة مؤمن زكريا

منذ ساعة و 21 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كواليس اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي بمباركة سعودية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

برشلونة في ورطة قبل موقعة ودورتموند

منذ نصف ساعة

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ يوم

مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

موضوعات متعلقة

ليفربول ضد أندية مجموعته الأوروبية.. تفوق محدود على نابولي وصدام أول مع سالزبورج وجينك

نابولي ضد ليفربول.. تاريخ "كلوب" أمام خطر "أنشيلوتي" على الإنجليز

تشكيل ليفربول أمام ريد بول في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم فى دورى ابطال اوروبا والتشكيل المتوقع

مفاجأت كبيرة في تشكيل ليفربول أمام جينك.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم beIN Live

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

09:35 م

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

11:02 ص

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

ننفرد.. 4 ملايين دولار سر تنصل الأهلي من تحمل علاج مؤمن زكريا

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status