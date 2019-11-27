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طنطا يواصل جنون الـ+90 ويخطف تعادلا قاتلا أمام سموحة بالدوري

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:39 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح فريق طنطا في خطف تعادل قاتل أمام سموحة، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأربعاء، على استاد الأول، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة فريق طنطا مع نظيره سموحة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وتقدم سموحة بثنائية عن طريق حسام حسن، مهاجم الفريق في الدقيقتين 6 و11 من زمن الشوط الأول، فيما أحرز إسلام فؤاد هدف نادي طنطا الأول في الدقيقة 43 ثم أحرز محمد جمال ميدو هدف التعادل القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

 

بهذه النتيجة يرفع سموحة رصيده إلى 6 نقاط ليحتل بها المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما يرفع طنطا رصيده للنقطة 6 ايضًا ليحتل المركز العاشر بجدول الترتيب.

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الكلمات المفتاحية

سموحة وطنطا الدوري المصري

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