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رئيس حزب المصريين: "السيسي" يُمكن الشباب في حركة المحافظين

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:44 م
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الدكتور حسين أبو العطا
الدكتور حسين أبو العطا
عبداللطيف هيبة
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أثنى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على حركة المحافظين الجدد واستحواذ الشباب على نسبة كبيرة منها وخاصة في منصب نائب المحافظ، مؤكدا أن هذه الخطوة في طريق تمكين الشباب بشكل فعال وحقيقي في المناصب الهامة في البلاد.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إن حركة المحافظين شهدت 16 محافظا و23 نائبا بينهم 7 سيدات في حركة المحافظين الجدد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي راعي التواجد النسائي أيضا في التعديل لإيمانه بقدراتهم وإمكانياتهم.

وأكد رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي يحرص دائما على نشر رسالة قوية مفادها أنه يدعم وبلا حدود جهود الشباب وحثه على المزيد من المشاركة من خلال بناء جسور التواصل والحوار بينه وبين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن الرئيس السيسي دائما ما يعمل على تحفيز طاقاتهم وتطوير قدراتهم وكسب الرهان مع الشباب المصري الذي كان على مستوى المسؤولية وتقدم الصفوف في مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن الرئيس السيسي منح الشباب أكبر فرصة في تاريخ مصر وغير مسبوقة لبناء الوطن من خلال منصب هام كنائب للمحافظ، معبرا عن ثقته في قدرة وإمكانيات الشباب في أي منصب يتولوه وأنهم قادرون على التقدم بمصر للأمام.

وأدى اليوم الأربعاء أعضاء حركة المحافظين الجديدة من محافظين ونواب، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت 16 محافظًا و25 نائبًا، وكان أغلبهم من الشباب.
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