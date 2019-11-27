Advertisements
البابا تواضروس يلتقي السفير المصري الجديد بأستراليا
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:42 م
Advertisements
حازم رفعت
Advertisements
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الأربعاء، بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير محمود زايد، سفير مصر لدي استراليا.
تأتي زيارة السفير المصري لقداسة البابا بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا لمصر في كانبرا - أستراليا.
وتمني قداسة البابا تواضروس التوفيق للسفير في مهمته الجديدة.
ومن جانبه أعرب السفير زايد بدوره عن أمنيته أن يزور قداسة البابا أستراليا في أثناء فترة عمله هناك.
يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد بدأت، امس الثلاثاء، اليوم الأول من صوم الميلاد المجيد، والذي ينتهي في يوم 7 من يناير 2020.
وتستعد الكنائس القبطية علي مستوي الكرازة المرقسية بإقامة القداسات اليومية في فترة الصوم المقدس الذي يستغرق 42 يومًا فقط بدلًا من 43؛ لأنه فى السنة السابقة لعيد الميلاد يكون شهر النسىء فيها 6 أيام، بمعدل يومًا زيادة عن السنوات البسيطة فيتم انتقاصه من مده الصوم السابق لعيد الميلاد فيصبح 42 يوما بدلا من 43 يوما.
Advertisements