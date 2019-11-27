شاهد.. أحمد فهمي يستعرض عضلاته من داخل الجيم



وظهر "فهمي"، في الصورة يستعرض عضلاته، من داخل الجيم، ويرتدي تيشرت أسود اللون، وعلق عليها قائلاُ:" لا تندم يوما في حياتك، فالأيام الجيدة تمنحك السعادة والأيام السيئة تمنحك تجربة".





ونالت الصورة على إعجاب العديد من الجمهور، وجائت أبرز التعليقات:" منور يا نجم مصر"، وعلق آخر:" لو تعرف بحبك قد أي"، وآخر:" مثلي الأعلى".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل اللبناني "بروفا"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا من خلال الجزء الأول والثاني.





وشارك في بطولة المسلسل كوكبة كبيرة من نجوم الفن في لبنان وأبرزهم" سميرة بارودي، وسام صباغ، هيام أبو شديد، ماغي أبو غصن، ريتا حرب، الكو داوود، مي صايغ".





وتدور أحداث المسلسل في إيطار اجتماعي حول مشاكل المراهقين والعنصرية وانتشار المواد المخدرة بين التلاميذ، والأصدقاء في الجامعة وعلاقتهم بمواقع التواصل الإجتماعي، وإدمان الألعاب الإلكترونية.



شارك النجم أحمد فهمي، جمهوره بصورة جديدة له على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".